Гонконг, Китай, , 07:52 — REGNUM Решение отложить ввод в силу требования, обязывающего провести вакцинацию среди трудовых мигрантов, приняла глава администрации Гонконга Кэрри Лам. Об этом 4 мая сообщил новостной портал Dimsum Daily.

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Администрация Гонконга хотела обязать сделать прививку от COVID-19 иностранцев, временно трудоустроенных в Гонконге в качестве помощников по хозяйству. Речь идёт о 370 тыс. приезжих из Индонезии и с Филиппин, которые работают по контракту в семьях специального административного района Китая.

Однако решение об обязательной вакцинации трудовых мигрантов подверглось критике, а власти Гонконга обвинили в дискриминации представители генконсульств Филиппин и Индонезии. В связи с создавшейся ситуацией решение было отозвано администрацией Гонконга «для дальнейших консультаций».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава администрации Гонконга Кэрри Лам осудила попытки дискредитировать китайскую вакцину Sinovac.

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