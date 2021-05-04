Кемерово, , 07:51 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 мая, за прошедшие сутки выявлено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 65 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«Кемерово — 34, Новокузнецк — пять, Юрга — три, Осинники — три, Междуреченск — два, Мыски — два, Кемеровский МО — два, Тисульский МР — два, Яшкинский МО — два, Березовский — один, Киселевск — один, Полысаево — один, Крапивинский — один, Новокузнецкий МР — один, Промышленновский МО — один, Топкинский МО — один», — уточняет оперативный штаб региона. За это же 49 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 35 418 случаев заражения коронавирусом, 34 158 человек выздоровели, 672 пациента умерли.