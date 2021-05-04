Красноярск, , 07:46 — REGNUM Десять лесных пожаров ликвидировали в Красноярском крае за майские праздники сотрудники регионального Лесопожарного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в краевом министерстве лесного хозяйства.

Очаги возгораний действовали на площади 38,3 га в восьми районах: Балахтинском, Краснотуранском, Большеулуйском, Курагинском, Новоселовском, Манском, Тюхтетском и Рыбинском. В тушении принимали участие 73 человека, было задействовано 14 единиц техники.

Возгорания в основном возникли из-за неосторожного обращения с огнём и в результате перехода огня с земель иных категорий.

На утро 4 мая в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 6 га — в Шарыповском районе. Он локализован, угрозы распространения нет, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля в 52 муниципальных образованиях Красноярского края действует особый противопожарный режим.

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