Симферополь, 4 мая, 2021, 07:43 — ИА Регнум. За один день в арбитраж Крыма поступило сразу восемь банкротных исков к местным компаниям, включая одно муниципальное унитарное предприятие из сферы сбора отходов. Все компании работают в разных отраслях, но истец во всех случаях один и тот же — ФНС России. Заявления пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Мариус ван Роймерсваль. Сборщики налогов. 1540-е (фрагмент)

Все иски поступили 30 апреля 2021 года. Среди ответчиков оказалось МУП «Райкомсервис» из Симферополя, которое работает в сфере сбора неопасных отходов. Предприятие было учреждено районной администрацией в декабре 2014 года. Компания числится в стадии ликвидации с августа 2019 года.

Среди ответчиков по искам ФНС РФ также две торговые компании, фирма, предоставляющая в аренду и лизинг строительные машины и оборудование, а также производитель товарного бетона, пара строительных компаний, коммерческая компания по сбору неопасных отходов.

Напомним, в целом за апрель 2021 года ФНС обратилась с аналогичными исками почти к 40 компаниям, среди которых несколько МУП.