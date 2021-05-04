Пермь, , 07:42 — REGNUM В Пермском крае отмечен подъем клещевой активности. С начала эпидсезона на укусы клещами пожаловались уже 383 человека, в том числе 46 детей, сообщает 4 мая Управление Роспотребнадзора по региону.

Лабораторные исследования показали, что клещевым вирусным энцефалитом инфицированы семь насекомых (2%) иксодовым клещевым боррелиозом — 100 клещей (35,2%), гранулоцитарным анаплазмозом человека — восемь (3,3%) и моноцитарным эрлихиозом человека — 13 клещей (5,4%). Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом у людей не зарегистрированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три недели назад (на 14 апреля) в регионе числилось пятеро пострадавших от укусов клещами.

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