Мехико, , 07:36 — REGNUM Крушение метромоста с поездом произошло на юго-востоке мексиканкой столицы Мехико, 3 мая сообщила на своей странице в Twitter мэр города Клаудиа Шейнбаум.

Она отметила, что уже выехала на место ЧП — в район станций метрополитена Оливос и Тесонко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 годе в метро Мехико столкнулись два поезда. В результате происшествия погиб один человек и еще 40 пострадали.

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