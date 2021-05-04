Канберра, , 07:33 — REGNUM Более $280 млн решило направить на дополнительное укрепление биобезопасности страны правительство Австралии. об этом 4 мая сообщает пресс-служба правительства.

Как уточнил премьер-министр Скотт Моррисон, дополнительные инвестиции в размере 371 млн австралийских долларов ($288,2 млн) будут направлены на защиту эндемичных экосистем континента от инвазивных хищников и растений и на противодействие заболеваниям домашнего скота.

По словам премьер-министра, целью является создание «кольца безопасности» вокруг Австралии для защиты промышленности. Сельское хозяйство по-прежнему играет значительную роль в восстановлении экономики страны после пандемии COVIID-19, поэтому первоочередной задачей правительство Австралии считает снижение рисков там, где это возможно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Австралия вошла в пятёрку стран мира, лучших для проживания в условиях пандемии.

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