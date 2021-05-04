Абакан, , 07:32 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 4 мая в республиканском правительстве.

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С начала 2021 года в регионе выявлено 4883 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 4465 человек. За сутки список выздоровевших пополнился семью фамилиями.

Амбулаторно лечатся 163 жителя региона с диагнозом COVID-19, в стационарах — 96. Пять ковид-пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, 3 мая в Хакасии было подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом.

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