Новосибирск, , 07:28 — REGNUM Необычный гриб под названием «Саркосома шаровидная» найден в лесу под Новосибирском. Фотографиями находки с редакцией «НГС Новостей» поделился читатель.

По словам одного из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology. su Татьяны Бульонковой, в Новосибирской области проходит граница ареала этого вида.

«Плодоносит он «метеорно», то есть может не показываться годами и десятилетиями, а потом внезапно вылезает большой урожай», — отметила эксперт.

Уточняется, что это очень редкий вид, который является индикатором требующих защиты старовозрастных нетронутых лесов и занесён в несколько региональных и федеральную Красные книги.