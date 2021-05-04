Владивосток, , 07:31 — REGNUM Власти Приморья, краевая федерация профсоюзов и работодатели подписали 1 мая трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что такое соглашение подписано впервые.

Документом предусмотрена минимальная зарплата для приморцев в размере 12 792 рубля с начислением компенсационных выплат, установленных Трудовым кодексом.

Также стороны обсудили вопросы сохранения градообразующих предприятий Приморья, индексации зарплат работников, увеличение размера компенсации расходов за детский отдых и другие проблемы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга, Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградская федерация профсоюзов подписали 30 апреля в Смольном региональное соглашение о минимальной заработной плате в Петербурге на 2021 год. С 1 мая 2021 года она составит 19 190 рублей в месяц, а с 1 октября 2021 года — 19 650 рублей в месяц.