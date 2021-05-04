Чусовой, Пермский край, , 07:27 — REGNUM В Чусовском районе Пермского края произошла жёсткая посадка мотодельтаплана, в результате чего пострадала два человека. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР, согласно оперативным данным, двое мужчин произвели несанкционированной вылет на сверхлёгком воздушном судне.

После взлёта дельталёт врезался в дерево. От столкновения летательный аппарат рухнул на землю и загорелся. Пилот и пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиапроисшествие произошло утром 3 мая возле сёл Лямино и Шибаново.

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