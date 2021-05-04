Москва, 4 мая, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Штраф за нарушение правил борьбы с сорняками, включая одуванчик лекарственный и мяту полевую, грозит владельцам дачных и приусадебных участков, на которых произрастают эти растения, 4 мая заявила РИА Недвижимость юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Одуванчик

Она напомнила, что перечень подобных нарушений определен постановлением правительства России от 18.09.2020 № 1482. Также штраф могут наложить, если на земельном участке произрастают борщевик Сосновского, осот полевой, ромашка пахучая, чертополох или амброзия.

В таких случаях гражданам могут выписать предупреждение или оштрафовать на сумму в размере от 300 до 500 рублей. Должностных лиц ждет штраф от 0,5 до 1 тысячи рублей, а юрлиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

Вместе с тем, по словам Мацуковой, если нарушения носят несущественный характер и ущерб от них крайне мал, то владельцы участков могут избежать административной ответственности.

Напомним, в октябре прошлого года правительство Московской области сообщило, что с начала 2020 года в регионе за неубранный борщевик были оштрафованы 1256 владельцев земельных участков. Общая сумма штрафов уже превысила 155 млн рублей.

В феврале 2021 года Совет Федерации РФ направил в Минюст России предложения к новой редакции КоАП, которые дополняют кодекс положением об административном штрафе для физлиц от 2 тыс. до 3 тыс. рублей за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью.