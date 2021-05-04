Москва, , 07:21 — REGNUM Погибших в результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы нет. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

По данных ведомства, при пожаре в гостинице на улице 6-й Кожуховской пострадали семь человек, спасено 305 человек. Погибших в результате пожара нет. Троим пострадавшим, находившимся в бессознательном состоянии, потребовались реанимационные мероприятия.

Благодаря усилиям прибывших на место происшествия медиков, один из пострадавших пришёл в сознание, реанимационные мероприятия в отношении ещё двоих пострадавших продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о троих погибших в результате пожара в пятиэтажном здании гостиницы на юго-западе Москвы.

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