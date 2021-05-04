Оренбург, , 07:14 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2021 года произошло 25 лесных пожаров на общей площади 490,18 га. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года зафиксировано 19 возгораний на землях лесного фонда на площади 130,37 га. Информацию об этом обнародовало ГУ МЧС по региону.

За последние сутки (на утро 3 мая) на территории региона отмечено 11 природных пожаров, из них один — лесной пожар и десять степных пожаров. В Комсомольском лесничестве Оренбургского района огонь уничтожил 0,25 га. Из-за степных пожаров пострадало почти 13 га.

Напомним, в Оренбургской области с 20 апреля объявлено начало пожароопасного сезона.

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