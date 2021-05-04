Москва, , 07:14 — REGNUM Превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ зафиксировал Роспотребнадзор в пяти регионах России. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями был превышен по совокупному населению в пяти субъектах. Недельный эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет был превышен в одном субъекте РФ.

Кроме того, среди детей в возрасте от трёх до шести лет и среди детей в возрасте от семи до 14 лет эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в одном субъекте РФ. Среди лиц старше 15 лет превышение эпидпорога наблюдается в 17-ти субъектах Российской Федерации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ сохраняется в девяти регионах России.

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