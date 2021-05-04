Хабаровск, , 07:27 — REGNUM Власти Хабаровского края приняли решение об оказании помощи пострадавшим в ночном ДТП 1 мая на трассе Лидога — Ванино. Введён режима ЧС межмуниципального характера, который даст законные основания выделить материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Соболезную родным погибших. Необходимо срочно оказать помощь и семьям тех, чьи жизни унесло это ДТП, и всем пострадавшим. Также обязательно следует тщательно расследовать причины случившегося», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Авария произошла около часа ночи. На 361 км федеральной автодороги А-376 на участке Лидога — Ванино опрокинулся междугородний пассажирский автобус, следовавший по маршруту Хабаровск — Советская Гавань.

Три человека погибли — это женщины 1973 и 2000 годов рождения, и девушка 17 лет.

Из Хабаровска к месту ДТП вылетел вертолет Ми-8 со спасателями ДВРПСО и специалистами центра медицины катастроф.

Пострадали десять человек, из них в больницы доставили двоих в Ванино, двоих — в село Троицкое. Троих раненых вертолётом доставили в Хабаровск для оказания специализированной медицинской помощи.

В рамках режима ЧС межмуниципального характера предусмотрены компенсации пострадавшим: с легкими травмами — в размере 200 тыс. рублей, с травмами средней и тяжелой степени тяжести — 400 тыс. рублей. Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей. Также пострадавшим пассажирам автобуса и родным погибших будут произведены страховые выплаты.

Уголовное дело по ДТП передали в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильная авария с участием пассажирского автобуса произошла в Хабаровском крае в ночь на 1 мая 2021 года.

В салоне находились 34 человека, включая двоих водителей.