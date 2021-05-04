Новосибирск, , 07:05 — REGNUM В Новосибирске ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам, могут бесплатно воспользоваться услугой «Социальное такси». Об этом сообщил городской департамент по социальной политике.

«Социальное такси может отвезти к социально значимым объектам города Новосибирска, а также к местам празднования Дня Победы, — рассказали в департаменте. — При необходимости ветераны могут воспользоваться помощью волонтеров оперативного штаба помощи пожилым и маломобильным людям для сопровождения к месту назначения».

Уточняется, что акция продлится по 15 мая. Услуга предоставляется как легковым, так и специализированным транспортом с санитарной бригадой, креслом-коляской и носилками. Максимальная продолжительность одной поездки — четыре часа.