Москва, , 07:04 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск к Минобороны РФ. Истцом в деле выступает компания, которая управляет жилищным фондом ведомства, и находится в стадии банкротства. Претензии ООО «Главное управление жилищным фондом» пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск в суд поступил 30 апреля 2021 года. Сумма исковых требований — 96 645 530,16 рубля. Детали спора пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец учреждена в марте 2015 года для управления эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Учредитель — АО «Главное управление обустройство войск», которое имеет многомиллионные претензии к министерству в рамках целой серии исков.

В сентябре 2019 года ООО было признано банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство. К моменту объявления общества банкротом реестр его кредиторов содержал претензии на сумму 7 798 675 810,2 рубля.