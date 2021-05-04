Пермь, , 07:03 — REGNUM В Пермский край приходит летняя погода. Резкое повышение температуры воздуха прогнозируют 4 мая. Воздух прогреется до +22…+26°С, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Потепление будет сопровождаться прояснением и сильным южным ветром. Его порывы могут достигать 15−20 м/с. Ожидается, что ветер будет не таким сильным, как 1 мая. На северо-западе региона возможны грозы.

5−6 мая, согласно прогнозу, на территорию Прикамья произойдет заток холодного воздуха. Но уже днем 7 мая в Пермском крае с юго-западным ветром начнет распространяться теплый воздух. Потеплеет до +22°С, в Перми — до +20°С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Прикамье бушевал штормовой ветер с порывами до 24 метров в секунду. В Перми ураган повалил остановку. Павильон придавил женщину.

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