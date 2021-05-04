Барнаул, , 07:00 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2995 человек, причём пять из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 050 человек, +16 за последние сутки) и ОРВИ (29 014 человека, +47 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 186 (-14 за последние сутки), из них 77 (-1 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2457 детей (+1 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (49 951 человек, +67 за последние сутки) новый вирус победили 44 862 человека (+60 за последние сутки).

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