Оттава, , 06:57 — REGNUM Вакцину от COVID-19 производства компании Johnson&Johnson рекомендовано использовать для людей старше 30 лет канадским национальным консультативным комитетом по иммунизации (NACI). Об этом 4 мая сообщает пресс-служба комитета.

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Особое внимание обращается на то, что у желающих вакцинироваться людей не должно быть противопоказаний для применения препарата.

Канадский регулятор прекратил использование вакцины Johnson&Johnson в стране 30 апреля. Решение было принято на фоне закрытия производства вакцины на территории Канады.

Ограничение на применение вакцины Johnson&Johnson было снято управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центром по контролю и распространению заболеваний (CDC). Эксперты указали на необходимость добавления предупреждения о риске редких, но серьезных тромбозов при использовании вакцины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Канады ведут консультации по применению вакцины от Johnson&Johnson

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