Москва, , 06:56 — REGNUM Штраф за нарушение условий кредитного договора о досрочном погашении долга могут начистить своему клиенту банки, 3 мая заявил адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, такие действия банковских организаций, как правило, незаконны, поскольку с 2011 года их обязали предоставлять такое право без взимания платежей или комиссий. Юрист отмечает, что банки обычно прописывают в договорах возможность досрочного погашения кредита.

Однако, есть случаи, когда в документах подобной информации нет. Гавришев посоветовал, что при отсутствии этого пункта заемщик должен за 30 дней проинформировать банк о планах погасить долг досрочно.

Гавришев рекомендует, что, если банк все же наложил штраф, то клиент может оспорить его согласно статье 809 ГК РФ и потребовать отменить взыскание за внеплановый возврат кредита.

Другой эксперт — управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин подчеркнул, что кредитные организации не имеют права отказывать клиентам в досрочном погашении.

Он добавил, что клиенты банков должны требовать письменное обоснование в случаях, если у них не хотят принимать заявление о возврате долга досрочно. Редин пояснил, что такой ответ даст возможность защитить свои права. Юристы также дали совет, что пользователи кредитов после погашения кредита должны запросить у банка официальное подтверждение о том, что все их обязательства исполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам марта Банк России зафиксировал резкий рост количества жалоб от потребителей финансовых услуг. При этом 60,3% заявлений приходятся на кредитные организации, а 15,1% и 14,1% — соответственно на микрофинансовые организации и страховые компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекордный объём долгов банкам говорит о снижении доходов граждан — эксперт