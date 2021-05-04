Новотроицк, Оренбургская область, , 06:51 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области коммунальную аварию на водоводе устранили вечером 3 мая, сообщает администрация города.

По данным муниципальной власти, в 18:00 по местному времени (16:00 мск) началось заполнение системы водой. В 16 домах появилась вода.

Напомним, ранним утром 2 мая в городе произошёл прорыв водовода на пересечении улиц Советская и Комарова. Без воды остались около 2 тыс. жителей.

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