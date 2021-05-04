Красноярск, , 06:50 — REGNUM В южных районах Красноярского края днём 4 мая местами ожидается очень сильный северо-западный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС.

По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 25 м/с. Жителей Красноярского края просят быть предельно осторожными с огнём, не жечь траву, не разводить костров.

Как сообщало ИА REGNUM, на большей территории Красноярского края действует особый противопожарной режим.

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