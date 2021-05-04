Хабаровск, , 07:23 — REGNUM В Хабаровском крае площадь земельных участков по программе «дальневосточный гектар» планируют увеличить после сокращения буферной зоны с 20-ти до 10-ти км вокруг города — соответствующий законопроект министерство имущественных отношений региона направило в Минвостокразвития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева проработан вопрос возможности открытия дополнительных земель, находящихся в границах Хабаровского муниципального района. Нововведение не коснется Большого Уссурийского острова, а также территории садов и дач хабаровчан, которые попадают в буферную зону. Программа «дальневосточный гектар» получит новое развитие и наполнение», — пояснили в Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, научный работник из Санкт-Петербурга Ольга Якубовичв 2020 году взяла с друзьями дальневосточные гектары в селе Аян Хабаровского края. Уже они разработали туристические маршруты, планируют обустроить информационный центр для природно-познавательного туризма.