Бразилиа, , 06:44 — REGNUM Готовность Национального агентства по санитарному надзору страны (Anvisa) и производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжить диалог для одобрения российской вакцины от COVID-19 поддержали МИД и минздрав Бразилии. Соответствующее заявление было опубликовано 3 мая пресс-службой МИД латиноамериканской страны.

МИД и Минздрав Бразилии отметили великолепные отношения, сложившиеся между Россией и Бразилией, в том числе в вопросе борьбы с пандемией COVID-19 и поддержали Anvisa, Российский фонд прямых инвестиций и Центр имени Н. Ф. Гамалеи, отвечающих за производство «Спутника V», в их стремлении к диалогу для прояснения вопросов, касающихся регистрации российской вакцины в Бразилии. В частности, российские представители выразили готовность предоставить всю дополнительную документацию по запросу бразильских ведомств.

Кроме того, отмечается, что ведомства готовы и в будущем продолжать сотрудничество, уважая независимость и автономию Anvisa, чтобы «Спутник V» после одобрения бразильским регулятором, помог усилить национальную программу по иммунизации населения от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бразильский фармрегулятор запретил ввоз и использование в стране российской вакцины «Спутник V». Позднее лава Anvisa Антониу Барра Торре сделал заявление о готовности регулятора пересмотреть решение по российской вакцине при условии предоставления необходимой документации.

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