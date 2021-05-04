Благовещенск, , 06:40 — REGNUM В Приамурье 3 мая на трансграничном мосту из Благовещенска в Хэйхэ проверили готовность системы взимания платы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Мост полностью готов к открытию и движение по нему будет запущено, как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.

«Пограничный мостовой переход готов к эксплуатации. К открытию международного автомобильного сообщения между Россией и Китаем по временной схеме мы были готовы в прошлом году, но дата запуска движения автотранспорта зависит от развития санитарно-эпидемиологической обстановки, она будет объявлена совместным решением российско-китайских сторон. Ждем открытия границ», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Строительство пункта взимания платы завершено и он готов к работе. Предполагается, что по двум полосам, которые оснащены механизмом взвешивания, будут двигаться грузовые автомобили, и ещё по двум — легковой и пассажирский транспорт.

Работать система взимания платы будет в автоматическом и ручном режиме. Автоматическая система — не предполагает контакта с человеков. Оплатить проезд по мосту можно будет тремя способами: наличными денежными средствами, банковской картой или через электронное средство платежа — бесконтактную смарт-карту.

Стоимость проезда по трансграничному мосту ещё не определена — специалисты работают над расчетами.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через Амур начали строить практически одновременно с двух сторон Россия и Китай в 2016 году. Сам мостовой переход принят в эксплуатацию, все необходимые документы оформлены.