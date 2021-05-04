4 мая 2021 | Время чтения 6 мин

После многочисленных требований, введенных для туристов (начиная от сертификата о вакцинации при отсутствии в списке российских препаратов и заканчивая страховкой от COVID-19 с минимальным покрытием $100 тысяч), Таиланд стал практически недоступен для большинства россиян. А с мая 2021 года власти королевства ещё больше ужесточили требования для прибывающих.

Анастасия Степанова, , 10:21 — REGNUM Таиланд с мая 2021 года «закрутил гайки», вернув двухнедельный карантин для иностранных туристов, прибывающих в страну, и ряд ковидных ограничений, в том числе обязав носить маски в столице и 76 провинциях не только в общественных помещениях, но и на улице.

Бангкок. 2014 год Анастасия Степанова © ИА REGNUM

В 2014 году Бангкок «полыхал» в сводках мировых новостей после оппозиционных демонстраций, взрывов, в которых гибли митингующие. С января того же года МИД России начал рекомендовать россиянам воздержаться от поездок в Бангкок, где уже месяц было неспокойно. Корреспонденту ИА REGNUM практически пришлось подкидывать монетку — сдавать ли билеты и отказываться от двухмесячной поездки или рискнуть. Монетка упала в сторону «рискнуть».

В фоторепортаже ИА REGNUM — Бангкок в непростой для королевства 2014 год, который чем-то похож на 2020−2021 годы, выдавшиеся кризисными уже для всего мира. Тогда, в 2014-м также вводились ограничения для туристов.

Бангкок. 2014 год Анастасия Степанова © ИА REGNUM Бангкок. 2014 год Анастасия Степанова © ИА REGNUM

Декабрь 2013 года. В Бангкоке начались первые протестные акции. В январе 2014 года рядом с местом проведения митинга произошли взрывы, в которых, по разным данным, ранили около 30 человек. Причиной взрывов стали брошенные гранаты. Сцена митинга располагалась возле монумента Победы.

Монумент Победы. Бангкок Анастасия Степанова © ИА REGNUM

Уже в январе 2014 года МИД России рекомендовал россиянам на период возможных массовых выступлений в Бангкоке отказаться от поездок в столицу королевства. Так сложились обстоятельства, что именно на этот период выпала наша поездка, которая планировалась почти год. Вылет был намечен на 28 апреля 2014 года, а возвращение — на конец июня, потому была надежда, что протесты к тому времени прекратятся.

Первое впечатление о Бангкоке было позитивным. Город оказался очень зелёным. Кустарники и цветы пробивались даже сквозь асфальт, а там, где высадить что-то в землю не выходило, тайцы ставили кашпо с живыми растениями. Поразило и то, как используется пространство. В дело пустили и крыши, где разбивались сады или размещались бассейны. А на улочках работали мини-бассейны с живой рыбой.

Но была и «ложка дёгтя», которая обнаружилась позднее, — рядом с красотой живой природы рука об руку шла антисанитария. В переулках неоднократно попадались бегущие по своим делам упитанные крысы, а в тенёчке дерева — спящий местный бомж с пожитками.

Бангкокский бомж на отдыхе Анастасия Степанова © ИА REGNUM

Гуляя по улицам Бангкока, то там, то здесь можно наткнуться на небольшие постройки в форме храмов. Это дома духов — санпрапум, к которым местные жители приносят дары. Такие постройки встречались везде — и рядом с торговым центром, и в бедном микрорайоне, и на заброшенной стройке. Местные верят, что духи поселяются в таких строениях и защищают жилища. Но кроме домов для духов, рядом с жилищами устанавливают домики предков, домики Брахмы и домики Ганеши.

Поездка 2014 года развенчала для меня несколько мифов. Первый из них — о городе улыбок. Далеко не все тайцы улыбчивы и рады туристам. Сложилось впечатление, что чем выше статус горожанина, тем меньше он улыбается. Но и из микрорайона, достаток жителей которого виден невооруженным глазом, нас попросили убраться, и желательно оперативно. Универсальный язык жестов помог понять, что гуляющим иностранцам пора на выход.

Уличный тренажер. Один из микрорайонов Бангкока. Анастасия Степанова © ИА REGNUM

Несмотря на мифы, Бангкок оказался пригоден для пешеходов. А по желанию можно было взять в аренду и велосипеды, оплатив их через специальный автомат.

Прокат велосипедов. Бангкок Анастасия Степанова © ИА REGNUM

Если желания крутить колёса нет, то выбор такси и общественного транспорта обширен — от тук-тука до такси яркой расцветки.

Но опять же есть нюанс: о цене не только нужно договариваться заранее, но и выяснить расценки на услугу стоит также загодя. В противном случае водитель тук-тука, не переставая улыбаться, может ободрать вас как липку, взяв двойную плату. Попытка обмана со сдачей была неоднократно — при покупке кофе в уличном кафе, при оплате услуг тук-тукера. И всё это с широкой улыбкой на лице.

Также, не переставая улыбаться, на одном фуд-корте нам принесли пропавшее блюдо. С учётом того, что большая часть пищи в Таиланде приправлена усердно, то пропавшее мясо сразу не опознать. Уже потом, когда появятся симптомы отравления, станет понятно, что «осетрина была второй свежести».

Острое блюдо в Таиланде Анастасия Степанова © ИА REGNUM

А вот для вегетарианцев здесь действительно рай с богатым выбором фруктов.

Дуриан. Бангкок Анастасия Степанова © ИА REGNUM Лонган Анастасия Степанова © ИА REGNUM

Кокос Анастасия Степанова © ИА REGNUM Фрукты в Таиланде Анастасия Степанова © ИА REGNUM

Бангкок на самом деле оказался городом контрастов. Высокие здания с богатой инфраструктурой в виде бассейна и спортзала соседствуют с обшарпанными зданиями, где живут менее успешные горожане.

Бангкок. контрасты Анастасия Степанова © ИА REGNUM

Прогулка по улицам тайской столицы убедила меня в том, что Бангкок не только город высоток и небоскрёбов. Вполне мирно с ними соседствуют и малоэтажные постройки, и даже своеобразные частные сады.

Встречала шутку, что Таиланд по фото можно узнать по проводам, висящими, словно паутина, на улицах.

Ещё одна примета Таиланда — перепады температур, когда в общественном месте кондиционер практически покрылся сосульками, а выходишь на улицу — там уже жара. С непривычки это приводит к простуде, портящей часть отпуска.

Прошёл почти месяц жизни в столице Таиланда, и за это время следов протестующих обнаружено не было. Единственное, о чём нас сразу же предупредили — не посещать Лумпини-парк, находящийся рядом, в котором обосновался палаточный городок протестующих. 22 мая 2014 года в Таиланде произошел военный переворот, за два дня до которого было введено военное положение. Ночная жизнь замерла, и магазины сократили время работы.

В целом же Бангкок, если соблюдать элементарные правила безопасности и нормы поведения, даже в период военного переворота оказался безопасен для туристов.