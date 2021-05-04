4 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Наталия Николаева, , 10:31 — REGNUM В Чувашии продолжается обсуждение участи 80-летнего здания Дома правительства, который остался без чиновников в 2011 году и с тех ветшает на глазах, приходя в запустение и наводя уныние. Все эти годы в нём пыхтели ради блага народа чиновники, но в новом плане не предусмотрены места для государевых слуг — команда главы Чувашии Олега Николаева, которая пришла к власти в январе 2020 года, подсчитала, что существующих «квадратов» для чиновников достаточно. Но не хватает мест депутатам, которые раньше умещались в старом здании. Народным избранникам предлагается отдать два верхних этажа, а первые два предоставить инвесторам, при этом варианты использования предлагались различные.

Старое здание Дома правительства © ИА REGNUM

«Мы с вами все являемся свидетелями того, что здание несколько лет пустует, но при этом объект расположен в центральной части города, и его, конечно, можно использовать по различному назначению», — констатировал руководитель республики.

Архитектурное влияние старого здания Дома правительства на центр города Cap.ru

Дом правительства без правительства

Дом правительства был построен в 1940 году как Дом союзов (площадь Республики, 1) и в настоящее время является памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения, находящимся в республиканской собственности. Его эксплуатация прекратилась в 2011 году, когда пришедший к власти Михаил Игнатьев вместе со своей командой переехал в новое здание Дома правительства.

Рассыпающийся фасад здания Дома правительства закрыли от любопытных глаз © ИА REGNUM

Мох и поросль у старого здание Дома правительства © ИА REGNUM

«Потом разрабатывалась та или иная проектно-сметная документация, на один из вариантов даже было получено положительное заключение экспертизы, это был 2013 год. Но после этого реализовано данное решение не было. Стоимость работ в ценах четвёртого квартала 2013 года составила 1 млрд 84 млн рублей. Если переводить ту документацию в цены четвёртого квартала 2020 года, то это будет 1,62 млрд рублей», — проинформировал вице-премьер — министр строительства Чувашии Павел Данилов.

В 2018 году к проекту вернулись, но на тот момент уже потребовалась его корректировка. В конце 2019 году получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласовано с министерством культуры Чувашии.

«Предметом охраны являются архитектурно-конструктивные характеристики, местоположение, габариты, верхняя отметка здания, ленточные фундаменты, наружные стены, главный вход с бортиком из шести колонн, конфигурация дверных и оконных проёмов, декоративные элементы, лепнина и цветовое решение, принцип планировки этажей коридорного типа, вестибюль с двумя лестницами на первом этаже», — сказал глава чувашского минстроя.

Ветшающее здание Дома правительства © ИА REGNUM

Ветшающее здание Дома правительства © ИА REGNUM

После доработки документацию направили на экспертизу в Татарию, но она вернулась с отрицательным заключением.

«По результатам инженерных изысканий в Главгосэкспертизе России в Казани в мае 2020 года было выдано отрицательное заключение. Основные причины — отсутствие источника финансирования данных работ и некоторые замечания по необходимости вырубки зелёных насаждений», — пояснил Павел Данилов.

Проблема со стоянкой

Одна из причин отказа — отсутствие парковочных мест. Выяснилось, что территории перед Домом правительства, где сейчас действует платная парковка, недостаточно. И как один из вариантов рассматривалась вырубка деревьев возле гостиницы «Атал» с созданием на месте рощи парковочной зоны. Но это предложение пока не получило поддержки.

Старое здание Дома правительства с подземной парковкой Cap.ru

Павел Данилов отметил, что рассматривались варианты размещения гостевых парковок «в радиусе 250 метров от реконструируемого здания», и обратил внимание на правовую коллизию:

«Земельные участки перед Домом правительства по улице Ленинградской — то, что сейчас является стоянкой, фактически по документам является частью улицы Ленинградская. Поэтому там есть некоторые правовые коллизии, но нерешаемых нет. Данный участок земли зарегистрирован как земли общего пользования, уличная сеть».

Исполняющий обязанности сити-менеджера Чебоксар Андрей Петров отметил, что на переформатирование уличной сети под парковку нужен проект межевания территории. На это потребуется до четырёх месяцев.

«То есть получается, что нам надо запретить сквозной проезд по этой площади? И перевести из уличной составляющей в место для парковки и перекрыть с двух сторон», — уточнил глава Чувашии Олег Николаев.

«Так точно. Начинаем межевание и закрепление данной территории под парковку. Поручение уже есть в виде этого совещания», — заявил Петров.

Специализация Дома правительства

Министр строительства Павел Данилов, говоря о вариантах использования здания, отметил, что сначала планировалось оставить его для размещения чиновников.

«Но была проведена инвентаризация существующих площадей, занимаемых органами власти. По большому счёту, площадей хватает, даже есть излишние. Нужно сделать просто перераспределение по площадям. Поэтому наиболее вероятен второй вариант — деление по этажам: нижние этажи — для размещения учреждений различного формата, выставочных площадей, конференц-залов и так далее с использованием внебюджетных и частных инвестиций. А часть верхнего этажа или крыло отдать под размещение Госсовета».

Между плитами растёт трава © ИА REGNUM

Между ступеньками появились не только травы, но и будущие деревья © ИА REGNUM

Работавшие над концепцией молодые архитекторы предложили отдать первые этажи под коммерческое платное образование, «чтобы здание позиционировалось как открытое городу».

В дискуссию включился первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков высказав мнение, что здание можно использовать как вузовские лаборатории, либо образовательный или IT-кластер.

Глава Чувашии Олег Николаев согласился с тем, что с учётом проводимой «централизации и оптимизации использования помещений» мест для размещения органов исполнительной власти достаточно:

«Но, наверное, было бы правильно предусмотреть территорию, где бы располагался Государственный совет Чувашской Республики».

Подробнее: Чувашия начала реформу государственного управления

Фасад старого здания Дома правительства рассыпается © ИА REGNUM

Новое здание Дома правительства Чувашии © ИА REGNUM

Говоря об использовании первых двух этажей, руководитель республики предложил варианты делового формата — для проведения форумов, организации выставочных площадок, конференц-залов, деловых и коворкинг-офисов. Олег Николаев напомнил, что рядом действует Дворец культуры Ухсая, есть большой и малый залы совещаний.

«Получается очень большое пространство для проведения конференций и форумов. Причём мы с вами сами нуждаемся в таких пространствах. В течение года только органы власти проводят несколько крупных форумов, не говоря уже о других организациях. Это как вариант использования», — сказал глава Чувашии.

Дальнейшие развитие территории власти связывают с государственно-частным партнёрством или концессией, в связи с чем минэкономразвития и администрации города Чебоксары поручено разработать конкурсную документацию, предусмотрев максимально возможные варианты использования помещений. Параллельно будут идти переговоры с потенциальными инвесторами, после чего власти планируют утвердить концепцию дальнейшего использования старого здания Дома правительства.