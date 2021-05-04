Токио, , 06:20 — REGNUM Падение особо яркого болида было зафиксировано жителями юго-запада Японии. Об этом 4 мая сообщает телеканал NHK.

Необычайно ярко светящуюся звезду зафиксировали 3 мая около 20:00 по местному времени (14:00 мск) видеокамеры телеканала NHK, установленные в префектурах Фукуока и Нагасаки. Кроме того, видеозаписями падения яркого болида делились очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что болид сгорел в атмосфере Земли не долетев до её поверхности. В последний раз падение звезды такой яркости было зарегистрировано в Японии в ноябре 2020 года.

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