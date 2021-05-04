Эль-Кувейт, , 06:11 — REGNUM Запрет на выезд за рубеж для граждан Кувейта, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции, установило кувейтское правительство, 3 мая сообщила газета Kuwait Times.

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Ограничение начнет действовать с 22 мая. Запрет не распространяется на лиц младше 18 лет. Власти Кувейта также продлили действие введенного еще в начале февраля режима, запрещающего иностранцам въезд в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая член совета директоров Федерации туристических компаний Кувейта Абдул Рахман аль-Харафи заявил, что с начала пандемии коронавируса занятость в туристической отрасли страны сократилась на 90%. За этот период также закрылось около 200 турфирм, а убытки сферы туризма составили 100 млн кувейтских динаров ($330 млн).

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