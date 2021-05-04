Тюмень, 4 мая 2021, 06:10 — REGNUM В Тюменской области 3 мая действовало шесть лесных пожаров. Самый крупный в 2,8 тыс. га действовал в Абатском районе, сообщает региональный оперативный штаб.
Также на 3 мая было зафиксировано 246 ландшафтных пожаров на территории 30тыс. га, сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул необходимость активно выявлять поджигателей и граждан, не соблюдающих противопожарные меры.