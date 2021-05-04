Владивосток, , 06:22 — REGNUM Во Владивостоке на Пасху около гипермаркета на Народном проспекте раздавали огромный кулич — его разрезали и все желающие могли себе выбрать любой кусок, да не один. По замыслу акции, это должно было привлечь покупателей, но что-то пошло не так.

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Организаторы испекли 600-килограммовый кулич, на который было потрачено 300 кг муки, 600 штук яиц, 100 кг изюма и 70 кг сахара. Пекли его слоями — каждый был пропитан специальным кремом и полит глазурью. Все слои соединили, а после освящения, кулич разрезали.

Очередь к палатке, где раздавали пасху, выстроилась большая, но при этом давки и толкучки не было. Горожане спокойно ждали и получали пасхальный кулич, пишет VL.RU.

Предполагалось, что люди попробуют кулич и потом уже купят его в магазине. Но горожане ограничились только бесплатным лакомством — пасхальная выпечка так и осталась на прилавках.

Но в торговой сети не расстроились, сказали, рады тому, что люди получили куличи бесплатно: «Мы хотели благодаря этой акции порадовать жителей Владивостока».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, со Светлым Христовым Воскресением.