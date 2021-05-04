Екатеринбург, , 06:06 — REGNUM В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 7 мая прозвучат песни военных лет. Концертная программа «За мирное небо спасибо» состоится на площадке перед зданием по улице Кировградская, 11 и начнётся в 14:00 по местному времени.

В посёлке Садовый 8 мая возложат цветы к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны. Там же состоится праздничный концерт.

А 9 мая, в День Победы, на площади Первой Пятилетки торжественно возложат цветы к мемориала в честь работников завода «Уралмаш». А днём в парке семейного отдыха «Эльмашевский» состоится концерт.