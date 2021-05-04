Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Неизвестного, предпринявшего попытку проникнуть на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ), был ранен и задержан сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) в США. Об этом 4 мая сообщает отделение ФБР в Вашингтоне в своём Twitter.

Инцидент произошёл в 18:00 по местному времени 3 мая (01:00 мск 4 мая). По предварительным данным, неизвестный мужчина попытался проехать на автомобиле на территорию ЦРУ и был задержан вооружённой охраной. Отмечается, что у нарушителя при себе было огнестрельное оружие, а также он утверждал, что в автомобиле у него есть взрывчатые вещества.

Сотрудники ФБР открыли огонь по нарушителю, он получил ранения и был доставлен в больницу. В настоящее время эпизод со стрельбой тщательно изучается сотрудниками ФБР и членами оперативной группы. Ряд СМИ сообщил также, что у нападавшего наблюдаются проблемы с психикой, это не единственная его попытка проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ.

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