Эр-Рияд, , 05:54 — REGNUM Паломничество к святым для мусульман местам в городах Мекка и Медина в Саудовской Аравии смогут совершить только те, кто имеет медицинскую страховку от коронавирусной инфекции, 3 мая сообщила газета Saudi Gazette.

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Такое решение приняли власти королевства. Страховка должна покрывать затраты на лечение от COVID-19, прохождение карантина и транспортировку пациента на родину в экстренных случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 мая Саудовская Аравия должна возобновить сухопутное, водное и воздушное сообщение с другими государства, Кроме того, королевство снимет ограничения на выезд своих граждан в другие страны.

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