Пекин, , 05:53 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий, в первом квартале текущего года в секторе бытовой техники Китая наблюдался устойчивый рост производства, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

По данным министерства, за этот период операционная выручка отрасли выросла на 51,9% в годовом исчислении до 378,94 млрд юаней (около $58,59 млрд). Совокупная прибыль за этот период достигла 20,12 млрд юаней, что на 76,5% больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве.

В первом квартале объем производства холодильников и стиральных машин в Китае достиг 21,58 млн единиц и 21,45 млн единиц соответственно, что на 50% больше, чем в прошлом году, свидетельствуют официальные данные.