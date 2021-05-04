Челябинск, , 05:52 — REGNUM В Челябинске на улицы города снова вышел трамвай Победы. Празднично оформленный вагон начал курсировать 3 мая по маршруту №22.

Вагон украшен снаружи и внутри. Курсировать он будет с 6:00 до 24:00 по местному времени.

«Всех желающих окунуться в праздничную атмосферу приглашаем прокатиться в Трамвае Победы», — говорят представители ООО «ЧелябГЭТ».

По данным из паблика «Трамвай Победы» во ВКонтакте, 4 мая вагон будет находиться на тех. осмотре. А 5 мая он возобновит курсирование по маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая отмечается 76-летие Победы.