Пекин, , 05:50 — REGNUM Мебельное производство Китая продемонстрировало устойчивый рост в первом квартале 2021 года, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий КНР, передает 3 мая агентство Синьхуа.

По данным министерства, за этот период операционные доходы отрасли выросли на 39,9% в годовом исчислении до 163,71 млрд юаней (около $25,31 млрд). Совокупная прибыль за этот период достигла 6,73 млрд юаней, что на 72,6% больше, чем годом ранее, сообщило министерство.

В первом квартале было произведено в общей сложности 245,68 млн предметов мебели, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.