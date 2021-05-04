Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Указ, отменяющий все действующие из-за коронавируса ограничения в американском штате Флорида, подписал губернатор региона Рон Десантис, 4 мая передает телекомпания NBC.

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По его словам, о необходимости «полицейского контроля» могут думать только те, кто «не верит в эффективность вакцины». Глава штата также подписал закон, который ограничит права окружных властей самостоятельно устанавливать удаленный режим работы для школ и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая ранее губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи, что региональные власти предлагают бесплатное пиво тем, кто сделает прививку от коронавирусной инфекции и кому исполнился 21 год.

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