Пекин, , 05:40 — REGNUM Романтическая драма «Моя любовь» возглавила кассовые сборы в Китае 2 мая, заработав 127,1 млн юаней (около $19,7 млн) на третий день показа, сообщает агентство Синхуа.

Доля этого фильма составляет 34% от ежедневных кассовых сборов в Китае, которые составили 423 млн юаней на 2 мая, во второй день пятидневных майских праздников в стране. За ним последовал шпионских фильм «Скалолазы», именитого китайского режиссера Чжана Имоу.

Фильм собрал около 103,9 млн. Криминальный триллер «Дом, милый дом» занял третье место, завершив день с 45,5 миллионами юаней ежедневного дохода. Напомним, что предыдущим лидеров китайского проката был сугубо душевный фильм «Сестра».