Пекин, , 05:33 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила синий уровень предупреждения о песчаных бурях, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

По прогнозу Национального метеорологического центра КНР, с вечера 3 мая до 8 часов по местному времени 4 мая песчаные и пылевые бури, как ожидается, охватят районы Синьцзяна, Внутренней Монголии, Нинся, Шэньси, Шаньси и Хэбэя.

Центральная часть Внутренней Монголии также пострадает от песчаных бурь, сообщили в центре. Центр посоветовал общественности принять меры предосторожности против песка и пыли, а также предложил водителям подготовиться к плохой видимости.

В Китае существует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой для песчаных бурь, причем красный цвет представляет собой наиболее сильный, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.