Гуйян, Китай, , 05:31 — REGNUM В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая начал функционировать международный логистический порт сухопутных и морских перевозок с годовой пропускной способностью около 5 млн тонн, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

Международный сухопутно-морской логистический порт Дулаин, расположенный в столице провинции, городе Гуйян, недавно отправил свой первый поезд, загруженный 1650 тоннами бокситов, в порт Цинчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, откуда груз будет отправлен за границу.

Порт является ключевой станцией, указанной в плане развития Нового Международного торгового коридора «суша-море» торгового и логистического коридора, совместно построенного Сингапуром и провинциальными регионами западного Китая.

Порт соединяет некоторые из основных железнодорожных линий Китая и Экономический пояс реки Янцзы и, как ожидается, укрепит связь Гуйчжоу с экономическими центрами западного Китая, такими как Чэнду в провинции Сычуань и город центрального подчинения Чунцин, сообщила комиссия по развитию и реформам провинции Гуйчжоу.