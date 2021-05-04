Чебоксары, , 05:27 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев, который 24 апреля сделал первую прививку от COVID-19, вторым компонентом привьётся 14 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

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Руководитель республики на встрече с участниками международного фестиваля юношеской прессы «Волжские встречи» рассказал о ситуации с коронавирусом и отдельно остановился на вакцинации. Отвечая на вопросы начинающих журналистов, он сообщил, что привился 24 апреля первым компонентом прививки, перенеся иммунизацию хорошо.

«Может быть, потому, что я дружу со спортом, я перенёс достаточно легко прививку. Можно даже сказать, что практически не заметил. Важно понимать, что хотя бы три дня нужно контролировать своё состояние», — заявил Олег Николаев.

Руководитель республики также обратил особое внимание на необходимость прохождения перед вакцинацией проверок у врачей с получением соответствующих рекомендаций. По его словам, он «постарался серьёзно подготовиться».

14 мая глава Чувашии планирует сделать вторую прививку, тем самым завершив иммунизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально Олег Николаев планировал привиться в феврале после завершения череды командировок. Но тогда это не удалось сделать — руководитель республики сослался на то, что ему «нужно было найти время для вакцинации».

В Чувашии планируют, что к осени 2021 года вакцинацию от COVID-19 пройдут 570 тыс. жителей, всего в республике насчитывается 1,2 млн жителей. Власти подчёркивают, что вакцин станет поступать значительно больше, что позволит оперативно привить всех желающих и выработать коллективный иммунитет.

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