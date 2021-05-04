Пекин, , 05:27 — REGNUM Китайские власти спасли более 700 пропавших или похищенных детей и арестовали 86 подозреваемых с начала 2021 года, говорится в заявлении Министерства общественной безопасности КНР, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

Некоторые из детей были разлучены со своими семьями более 30 лет. Они были отправлены домой с помощью местных бюро общественной безопасности, говорится в заявлении.

В рамках общенациональной кампании по борьбе с похищениями органы государственной безопасности по всей стране раскрыли случаи торговли детьми с помощью «системы ДНК по борьбе с похищениями» и онлайн-платформы для своевременного предоставления информации о жертвах.

Призвав активизировать усилия по расследованию и аресту подозреваемых, министерство настоятельно призвало общественность поддержать операции по борьбе с похищениями и помочь воссоединить пропавших детей с их семьями.