Якутск, , 05:34 — REGNUM В Якутии следователи проводят процессуальную проверку по информации из соцсетей о том, что 14 апреля на уроке физкультуры учитель одной из школ Хангаласского района нанес телесные повреждения ученику 9 класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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После урока школьник обратился в поликлинику, где ему диагностировали сотрясения головного мозга и ушиб грудной клетки, а также назначили амбулаторное лечение.

«В рамках проверочных мероприятий будет изучена достоверность данного факта, а при его подтверждении — дана оценка действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура раскрыла результаты проверки, организованной после конфликта между учеником, охранником и работником гардероба в одной из школ Кемерова.