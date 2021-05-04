Москва, 4 мая, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Причины, по которым иностранные граждане, получившие гражданство РФ, могут его лишиться, назвали 4 мая в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС.

Ufms-gov.ru Паспорт гражданина России

Решение о приобретении иностранным гражданином гражданства РФ может быть пересмотрено в ряде случаев. В частности, это решение будет отменено, если выяснится, что заявитель предоставил подложные документы либо ложные данные о себе.

Также гражданство будет аннулировано в случае, если иностранный заявитель не имел намерений нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан России, а целью приобретения гражданства являлось осуществление заявителем деятельности, противоречащей конституционному строю РФ и представляющей опасность для него.

Факт о сообщении заявителем ложных сведений или заведомо ложной информации на основе фальшивых документов устанавливается в судебном порядке. В случае, если такой факт подтверждается, гражданство России считается недействительным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последние два года гражданство России получили около 530 тысяч жителей Донбасса.