Пекин, , 05:25 — REGNUM Пассажирские перевозки по китайским железным дорогам достигли нового дневного максимума 1 мая, когда начались первомайские праздники, сообщает агентство Синьхуа.

По данным компании China State Railway Group Co., Ltd., в первый день пятидневного отпуска, было совершено почти 18,83 млн пассажирских поездок, что на 9,2% больше по сравнению с уровнем 2019 года. За второй день праздников было зафиксировано оклоол 14,2 млн железнодорожных пассажирских поездок.

Первомай, также известный как Международный день трудящихся, отмечается 1 мая в Китае. Поскольку в этом году праздник длится с 1 по 5 мая, многие люди предпочитают отправиться в путешествия.