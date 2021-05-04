Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Помощь в виде поставки медикаментов общей стоимостью $70 млн окажет Индии американская компания Pfizer, 3 мая сообщил на своей странице в Twitter глава организации Альберт Бурла.

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В оказании помощи согласилась принять участие немецкая фирма BioNTech, которая является партнером Pfizer. Бурла отметил, что жители Индии столкнулись с гуманитарным кризисом на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Он добавил, что запаса поставленных медикаментов хватит для обеспечения всех пациентов с COVID-19 во всех индийских больницах в течение 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в столицу Индии из Франции прибыл самолет с 28 тоннами медицинского оборудования на борту. Французский посол в Нью-Дели Эммануэль Ленен заявил, что его страна помнит о помощи, оказанной Индией в прошлом году, когда Франция столкнулась с дефицитом лекарств.

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