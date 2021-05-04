Пекин, , 05:21 — REGNUM Китай столкнулся с самыми низкими прямыми экономическими потерями и смертями, вызванными морскими катастрофами за последнее десятилетие, говорится в официальном отчете о морских катастрофах, передает 2 апреля агентство Синьхуа.

Страна понесла прямые экономические потери в размере 832 млн юаней (около $128,65 млн) от этих бедствий в прошлом году, что составило всего 9% от среднего показателя за последнее десятилетие, говорится в Бюллетене морских катастроф Китая, опубликованном Министерством природных ресурсов КНР.

В прошлом году шесть человек погибли или пропали без вести из-за морских катастроф, что значительно ниже среднего уровня в 50 человек с 2011 года, говорится в бюллетене. Среди видов этих бедствий в 2020 году штормовые приливы были самыми разрушительными.

В 2020 году было зафиксировано 14 штормовых приливов, которые обрушились на прибрежные районы Китая, семь из которых привели к стихийным бедствиям и принесли около 810 млн юаней прямых экономических потерь, свидетельствуют данные доклада.